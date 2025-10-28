OFICIAL: Brendan Rodgers demite-se do comando técnico do Celtic
Clube escocês informou que aceitou o pedido do treinador de 52 anos
Brendan Rodgers já não é o treinador do Celtic. O clube escocês informou que aceitou o pedido de demissão do técnico de 52 anos.
«O Celtic confirma que Brendan Rodgers apresentou hoje a demissão e que a mesma foi aceite pelo clube, pelo que Brandon abandona o cargo com efeito imediato», anunciou o Celtic, em comunicado.
Este pedido por parte de Rodgers surge depois da derrota no passado domingo, por 3-1, no reduto do líder do campeonato escocês, o Hearts. Jogo que contou com a participação dos portugueses Jota e Paulo Bernardo. Antes, recorde-se, tinha também perdido para o Sp. Braga na Liga Europa.
Brendan Rodgers já tinha representado o Celtic entre 2017 e 2018. Regressou em 2023, tendo conquistado dois campeonatos. O treinador natural da Irlanda do Norte deixa o Celtic no segundo lugar da Liga escocesa e no 21.º posto da Liga Europa.
A direção do Celtic anunciou que o ex-treinador Martin O’Neill e o ex-jogador Shaun Maloney assumem interinamente o comando da equipa.
Club Statement.— Celtic Football Club (@CelticFC) October 27, 2025