Celtic
Há 7 min
Celtic desvenda equipamento inspirado no Estádio do Jamor
Clube escocês celebra os 60 anos da conquista da Taça dos Campeões Europeus
Clube escocês celebra os 60 anos da conquista da Taça dos Campeões Europeus
O Celtic anunciou o terceiro equipamento para 2026/27. O design é inspirado no piso de entrada no Estádio Nacional do Jamor, onde o emblema escocês conquistou a única Taça dos Campeões Europeus, a atual Liga dos Campeões.
Na final, os comandados por Jock Stein bateram a Inter Milão por 2-1, a 25 de maio de 1967, com golos de Tommy Gemmell e Stevie Chalmers.
«É uma homenagem a uma das temporadas mais icónicas, marcando os 60 anos do triunfo inesquecível», lê-se em comunicado.
De recordar que o emblema de Glasgow sagrou-se campeão há um mês, depois de uma reta final de acesa com o Hearts.
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TAGS: Celtic Escocia Internacional Jamor Homenagem
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