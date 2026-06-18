O Celtic anunciou o terceiro equipamento para 2026/27. O design é inspirado no piso de entrada no Estádio Nacional do Jamor, onde o emblema escocês conquistou a única Taça dos Campeões Europeus, a atual Liga dos Campeões.

Na final, os comandados por Jock Stein bateram a Inter Milão por 2-1, a 25 de maio de 1967, com golos de Tommy Gemmell e Stevie Chalmers.

«É uma homenagem a uma das temporadas mais icónicas, marcando os 60 anos do triunfo inesquecível», lê-se em comunicado.

De recordar que o emblema de Glasgow sagrou-se campeão há um mês, depois de uma reta final de acesa com o Hearts.