Depois de Wilfried Nancy durar um mês e dois dias no comando técnico do Celtic, os escoceses voltam a recorrer ao histórico Martin O'Neill, que recentemente orientou o clube entre 28 de outubro e 3 de dezembro. Nascido na Irlanda do Norte a 1 de março de 1952, este veterano anunciou a reforma em 2018/19, quando deixou o leme do Nottingham Forest. Antes, orientou a seleção da Irlanda entre 2013 e 2018.

Depois de edificar carreira como médio nas décadas de '70 e '80 – destacando-se no Nottingham – Martin O'Neill também orientou Norwich, Leicester, Aston Villa e Sunderland, além do Celtic, entre 2000 e 2006.

Assim, o currículo do experiente treinador conta com campeonato escocês (quatro), Taça da Escócia (três), Taça da Liga da Escócia (duas) e Taça da Liga de Inglaterra (duas). Além disso, liderou o Celtic até à final da Taça UEFA – atual Liga Europa – de 2003, perdendo em Sevilha para o FC Porto de José Mourinho.

Ao suceder a Brendan Rodgers, em outubro, Martin O'Neill arrecadou seis vitórias em sete possíveis. Agora assume a vaga deixada por Wilfried Nancy, assinando até ao final da época.

Com o médio Paulo Bernardo no plantel e o avançado Jota a recuperar de lesão, o tetracampeão da Escócia perdeu com Motherwell (2-0) e Rangers (3-1), ocupando o segundo lugar do campeonato, com 38 pontos, igualado com o Rangers (3.º) e a seis pontos do líder Hearts, onde atua o avançado português Cláudio Braga.

Na Liga Europa, o Celtic leva 7 pontos no 24.º lugar, o último que permite aceder ao play-off para os “oitavos”.