Joshua, um jovem adepto do Celtic, foi protagonista no encerramento da noite de Liga dos Campeões de quarta-feira, no rescaldo da vitória do Celtic sobre o Young Boys, por 1-0.

Este pequeno adepto despediu-se dos adeptos suíços e o inesperado aconteceu. A bancada visitante entrou em euforia, entoando cânticos sob as ordens de Joshua.

«Obrigado por todo o apoio aos Young Boys no Celtic Park esta noite, que proporcionou ao meu pequeno Joshua um momento inesquecível e especial. Boa viagem de regresso a casa para todos», escreveu o pai na rede social X.

Nas contas da Champions, o Celtic já garantiu, pelo menos, o playoff, ocupando o 12.º posto, com 12 pontos, igualado por Juventus, Real Madrid, Bayern Munique e Dortmund (14.º). O emblema escocês está a um ponto do Bayer Leverkusen (8.º).

Na última ronda, na noite de quarta-feira (20h), há visita ao Aston Villa (9.º).

Quanto ao Young Boys, é 36.º e último, sem pontos. A campanha termina com a receção ao Estrela Vermelha (32.º), também na noite de quarta-feira (20h).