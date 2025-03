Os portugueses Jota e Paulo Bernardo foram destaques em novo triunfo do Celtic no campeonato escocês. O avançado fez o quarto golo desde o regresso a Glasgow, enquanto o médio regressou de lesão, a partir do banco.

Na tarde deste sábado, na 31.ª jornada, o Celtic triunfou sobre o Hearts (3-0). Depois de o japonês Maeda inaugurar o marcador, aos 17 minutos, Jota duplicou a vantagem caseira, aos 24 minutos.

Ainda antes do intervalo, Maeda bisou, aos 41 minutos.

Na segunda parte, Paulo Bernardo entrou em ação aos 64 minutos. Quanto a Jota, foi rendido aos 81 minutos.

Assim, o tricampeão em título segue na liderança, com 78 pontos, 16 de vantagem sobre o Rangers. Em todo o caso, a Liga é decidida na fase apuramento de campeão, que arranca no final de abril.

No calendário do Celtic segue-se a visita ao St. Johnstone (12.º e último), a 6 de abril (12h). Quanto ao Hearts (6.º), recebe o Dundee United (5.º), também a 6 de abril (14h30).