O Celtic publicou um vídeo de perguntas rápidas a Jota e Alistair Johnston e Carl Starfelt e o avançado português teve pedir «respeito» e corrigir um dos companheiros numa resposta que envolvia o Benfica.

Os três jogadores, que festejaram recentemente a conquista do título escocês, estavam bastante animados a responder a perguntas sobre a temporada e as respetivas carreiras. Uma das perguntas colocadas a Johnston era qual o clube a que o Celtic contratou Jota. O canadiano até acertou na resposta, mas não soletrou bem o nome do clube português: «Benchfica», atirou.

Jota corrigiu de imediato o companheiro: «Respeita o Benfica. Diz como deve ser, vá lá: Sport Lisboa e Benfica», atirou.

Ora veja: