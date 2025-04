O Celtic selou o tetracampeonato na tarde deste sábado, na visita ao Dundee United (0-5). Na 34.ª jornada, Jota foi titular no emblema de Glasgow, mas lesionou-se e deixou o encontro aos 35 minutos.

No final do encontro, durante os festejos, o avançado português surgiu de muletas e com uma proteção na perna direita.

Quanto ao jogo, o marcador foi inaugurado aos 30 minutos, quando o defesa Stain empurrou o esférico para a própria baliza. Pouco depois, aos 38 e 45+3m, o avançado Maeda patrocinou os dois golos do extremo Kuhn.

Na etapa complementar, o avançado Adam Idah – que rendeu Jota – inscreveu o nome na lista de marcadores, aos 47 e 58 minutos.

Numa partida de sentido único, o médio Paulo Bernardo – ex-Benfica – foi a jogo aos 63 minutos.

Assim, o Celtic atingiu os 84 pontos – 18 de vantagem sobre o Rangers – selou o tetracampeonato, a quatro rondas do término do campeonato, e igualou o máximo dos rivais (55). Trata-se do 13.º campeonato dos últimos 14 anos.

Quanto ao timoneiro, Brendan Rodgers festejou o quinto campeonato, num total de 13 troféus em duas etapas no Celtic (2016-2019 e desde 2023). Apenas o Rangers quebrou este ciclo – em 2020/21 – sendo que o último campeão sediado fora de Glasgow foi o Aberdeen, em 1984/85, quando comandado por Alex Ferguson.

O Celtic pode fechar a época com o triplete doméstico, caso derrote o Aberdeen na final da Taça, a 24 de maio. Esta temporada, a equipa de Jota e Paulo Bernardo já conquistou a Taça da Liga.