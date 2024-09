Este sábado, o Celtic venceu na receção ao Hearts, com o português Paulo Bernardo a entrar na segunda parte e a somar minutos.

Depois de um primeiro tempo sem golos, o Celtic passou para a frente à saída do intervalo, aos 52 minutos, com Engels a fazer o primeiro de grande penalidade.

O ex-Benfica entrou em campo aos 66 minutos e ainda viu o Celtic aumentar a vantagem, já perto dos 90, com McCowan a marcar, assistido por Forrest.

Com este resultado, o Celtic é líder, com 15 pontos. O Hearts encontra-se no fundo da tabela, com apenas um ponto.