A FIGURA: Celton Biai

Duas defesas de grande nível numa tarde em cumpriu no resto do jogo, conferem ao guarda-redes o estatuto de figura do encontro. O guarda-redes travou o remate de Holsgrove na primeira parte, numa intervenção difícil, e desvia de forma decisiva o remate de Thomas naquele que foi o momento do jogo. Segurou um ponto para o Vitória.

O MOMENTO: Remate de Nigel Thomas (90+9’)

Que bomba num dos lances do jogo, quando passavam nove minutos para lá dos noventa. O atacante do Curaçau rematou forte com o pé direito, fazendo a baliza do Vitória de Guimarães tremer. Remate violento numa fase em que o Paços estava em inferioridade numérica, quase dando os três pontos aos castores. Celton ainda toca no esférico.

OUTROS DESTAQUES

Gaitán

Longe do fulgor de outros tempos, mas a classe continua lá. O argentino foi um dos elementos que mais se destacou nos pacenses, dando nas vistas pela tomada de decisão e pela qualidade técnica com que conseguiu executar. Fez vários passes açucarados.

André Silva

Entre a desconexão do Vitória, o atacante foi dos que mais fez por manter a equipa ligada. Esteve no primeiro lance de perigo do jogo, com um remate violento para defesa apertada de Marafona.

Matchoi

Forte no setor intermediário, o médio do Paços esteve envolvido em vários duelos e levou muitas vezes a melhorar. Robusto fisicamente, conseguiu equilibrar a equipa e apareceu em todo o lado.

Dani Silva

Cresceu na segunda metade, sendo o motor do Vitória de Guimarães nas principais iniciativas do conjunto casa. Acelerou várias vezes pelo corredor central, criando desequilíbrios que, contudo, não foram aproveitados.