O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) vai disponibilizar os 14 Centros de Alto Rendimento espalhados pelo país a atletas e técnicos ucranianos, em parceria com a Fundação do Desporto e vários municípios.

A Rede Nacional de Centros de Alto Rendimento conta com instalações em Anadia, Aveiro, Caldas da Rainha, Golegã, Maia, Montemor-o-Velho, Peniche, Nazaré, Rio Maior, Viana do Castelo, Vila Nova de Foz Coa, Vila Nova de Gaia, Vila Real de Santo António e em Oeiras (Jamor).

«[Esta ação] Foi enquadrada nesta onda de solidariedade global [ndr: com a Ucrânia, após a investida militar russa], onde o próprio Governo criou condições de acolhimento para os refugiados. O que nós fizemos foi utilizar a rede de instalações que são normalmente utilizadas para atletas de seleções nacionais, de alto rendimento, nacionais e de outros países», explicou à Lusa o presidente do IPDJ, Vítor Pataco, referindo que o programa «não tem prazo» para acabar e que vai respondendo «às necessidades que forem sendo manifestadas».

Segundo o IPDJ, no comunicado desta quarta-feira, o objetivo é garantir alojamento, alimentação e apoio logístico a quem recorrer à rede. Pataco refere que estão disponíveis «cerca de uma centena de camas disponíveis em toda a rede», com o Jamor a ter à volta de três dezenas, uma oferta que «pode depois ser reajustada e reanalisada» consoante a procura.

Perspetiva-se, de resto, uma maior procura de atletas femininas, dado que os homens entre os 18 e os 60 anos não podem sair da Ucrânia, mas o importante agora foi «passar a mensagem de o desporto acompanhar a onda de solidariedade», enalteceu Pataco.

Recorde-se também, nesta onda de solidariedade, que a Câmara Municipal de Leiria fez uso dos camarotes do Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, para o acolhimento de refugiados ucranianos.