O espanhol Borja Valero vai continuar a jogar futebol, apesar de ter pendurado as botas há cerca de mês e meio. O médio, que jogou na Fiorentina na última época e que passou ainda por Real Madrid, Inter, Villarreal e West Brom, vai agora jogar no Centro Storico Lebowski, uma equipa que milita na sexta divisão do futebol italiano.

Em julho, a Fiorentina não renovou o contrato com o jogador . Apesar de se ter desvinculado do clube, Borja não perdeu a ligação emocional com Florença, de tal forma que quis continuar a viver na cidade italiana. O Centro Storico Lebowski sonhou com a possibilidade de ter o jogador a vestir as suas cores e o sonho tornou-se realidade.

Mas o clube, que ficou famoso nas redes sociais pelos vídeos cómicos que publica e pelas ações sociais que promove, tem uma particularidade: é gerido pelos adeptos. Fundado em 2010, o Centro Storico Lebowski tem no comando cerca de mil sócios que tratam de toda a atividade do clube. Conta ainda com uma equipa feminina e com uma escola de futebol gratuita para os jovens da região. Enraizado nos princípios do passado, o Centro Storico Lebowski repudia publicamente o chamado «futebol moderno» e vê em Borja um jogador à imagem dos seus ideais.

O jogador de 36 anos contou ao La Nazione que aceitou o desafio por se identifcar com os valores do clube, principalmente com «a organização, a formação de atletas e o compromisso com as questões ambientais».

O anúncio ainda não foi feito, mas o clube lançou no Instagram um vídeo de um conjunto de adeptos a entoarem cânticos do clube nas bancadas do estádio, sendo visível a presença de Borja Valero no meio da multidão.