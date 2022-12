Os centros de saúde têm estado, muitos deles, a cumprir um horário alargado para aliviar as urgências hospitalares e os fins de semana desta época festiva não vão ser exceção. No dia 24 de dezembro vão estar 221 unidades abertas e no dia 25 um pouco menos: 180. Uma informação que já tinha sido divulgada quinta-feira, em comunicado, mas que o Ministério da Saúde decidiu reforçar.

Os horários podem ser consultados no portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Recorde-se que os centros de saúde só dão resposta a situações de doença aguda não emergente. Por isso, em caso de dúvida e para ter um melhor aconselhamento, triagem e encaminhamento deve ligar para o SNS 24 (808 24 24 24).

