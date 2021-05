Enrique Cerezo saiu em defesa de João Félix e em entrevista à Cadena Cope garantiu que continua a acreditar no internacional português, por quem pagou 126 milhões e euros há pouco menos de dois anos.

«João Félix teve problemas com lesões, mas dentro de alguns meses será um dos melhores jogadores da Europa. Ninguém duvida. Todos os jogadores precisam de uma adaptação», disse o presidente do At. Madrid, que defendeu também Diego Simeone.

«Ele tem contrato. Acho que os treinadores treinam onde querem. As pessoas adoram-no e ele está feliz aqui. É como Luís Suárez. Ele está feliz e tem contrato. Se quiser, fica.»