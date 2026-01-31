César Peixoto quer que o Gil Vicente seja consistente ao longo da segunda volta do campeonato e destaca a qualidade do Famalicão, o adversário deste domingo, na 20.ª jornada da Liga. O treinador dos galos garante que o objetivo é impor a sua ideia de jogo frente à formação orientada por Hugo Oliveira.

Momento das equipas

«São duas boas equipas. Têm feito campeonatos fantásticos, tentando praticar um futebol positivo. Penso que podemos assistir a um bom jogo. São equipas, em alguns momentos, muito similares e pode ser também um jogo muito tático.»

Consistência ao longo da temporada

«Estivemos 12 jornadas no quarto lugar e, se pudéssemos, continuávamos. Mas o futebol é mesmo assim, o campeonato é competitivo. Não existem jogos fáceis. Sinceramente, nesta fase não olhamos para a classificação. Temos de ser consistentes, tal como fomos ao longo da primeira volta, e acredito que vamos terminar na parte de cima da tabela.»

Objetivos para época

«O objetivo que eu tenho, e pela qualidade que temos demonstrado, é terminar na parte de cima da tabela. No futebol, tudo pode acontecer, mas acredito muito no nosso trabalho, nos jogadores e no que construímos. Não temos metas concretas.»

Embate frente ao Famalicão

«Vamos sempre tentar impor a nossa ideia de jogo e competir de igual para igual. É isso que nos fez crescer e é isso que nos dá confiança para continuar.»

Tempo de adaptação dos reforços

«Os dois (Héctor Hernández e Weverson) estavam a começar a pré-época e precisam de crescer fisicamente e de assimilar a nossa ideia. É um processo natural, vamos dar o tempo necessário para desenvolver a qualidade que vemos neles.»

Plantel fechado

«Estou satisfeito com o plantel. Espero, e acredito, que não vá sair mais ninguém e também não precisamos de mais. Tenho dois jogadores por posição com capacidade e qualidade. Por mim, o mercado já podia fechar hoje.»