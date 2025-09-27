César Peixoto, treinador do Gil Vicente, analisou em conferência de imprensa a derrota por 2-1 obtida diante do Benfica, na sétima jornada da Liga portuguesa. O antigo futebolista falou sobre o reencontro com o seu ex-treinador e mostrou-se insatisfeito.

Golo anulado por seis centímetros

«Conseguimos manipular quase na perfeiçao a pressão do Benfica. Mas também sabíamos que o espaço estava nas costas da defesa do Benfica, o Otamendi de frente é bom, nas costas tem mais dificuldade. Tivemos duas bolas no ferro, muitas oportunidades e um golo anulado por seis centímetros. O futebol que o míster José Mourinho não gosta deu-lhe uma vitória. É o que é. O VAR é para todos e temos de nos resignar. Toda a gente viu que fomos a melhor equipa.»

Reencontro com Mourinho

«Já não o via há imenso tempo. Desde a final da Liga dos Campeões que não o via, mas estou chateado porque queria ganhar.»

«Fomos a melhor equipa»

A personalidade que a equipa teve. Fizemos um grande jogo. Esta equipa mostrou um caráter e uma organização tremenda. Das três vezes que o Benfica vai à frente, marca duas. Temos duas bolas no ferro. Perdemos injustamente, porque fomos a melhor equipa. O Benfica nunca se encontrou. Fomos, em toda a linha, superiores.»