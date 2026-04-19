VÍDEO: Ronaldo marca e Al Nassr está nas «meias» da Champions 2 da Ásia
João Félix assistiu para dois dos quatro golos do Al Nassr frente ao Al Wasl de Rui Vitória
João Félix assistiu para dois dos quatro golos do Al Nassr frente ao Al Wasl de Rui Vitória
Jorge Jesus levou a melhor sobre Rui Vitória. O Al Nassr deixou para trás o Al Wasl, nos «quartos» da Liga dos Campeões 2 da Ásia (4-0), com Cristiano Ronaldo e João Félix em destaque.
Foram precisos 15 minutos para o conjunto orientado por Jorge Jesus, com o capitão da Seleção Nacional a fazer o 1-0 após passe de Boushal.
Assista aqui ao golo de Cristiano Ronaldo:
Seguiu-se um «bis» de assistências para João Félix, que ofereceu o segundo do Al Nassr a Iñigo Martínez e o terceiro a Al Amri. O 3-0 manteve-se até ao intervalo, face a uma série de cartões amarelos mostrados a jogadores do Al Wasl, sendo que Pedro Malheiro foi titular na equipa dos Emirados Árabes Unidos.
No segundo tempo, a dupla lusa deixou o relvado ainda antes dos 70 minutos e já assistiram ao quarto golo do Al Nassr do banco de suplentes. Sadio Mané teve tempo e espaço para tudo, concluindo de pé esquerdo a jogada do 4-0 final.
O Al Nassr fica agora a aguardar o adversário que sai do jogo entre Al Ahli Doha e Al Hussein, marcado para as 20h deste domingo.