Jorge Jesus levou a melhor sobre Rui Vitória. O Al Nassr deixou para trás o Al Wasl, nos «quartos» da Liga dos Campeões 2 da Ásia (4-0), com Cristiano Ronaldo e João Félix em destaque.

Foram precisos 15 minutos para o conjunto orientado por Jorge Jesus, com o capitão da Seleção Nacional a fazer o 1-0 após passe de Boushal.

Assista aqui ao golo de Cristiano Ronaldo:

Seguiu-se um «bis» de assistências para João Félix, que ofereceu o segundo do Al Nassr a Iñigo Martínez e o terceiro a Al Amri. O 3-0 manteve-se até ao intervalo, face a uma série de cartões amarelos mostrados a jogadores do Al Wasl, sendo que Pedro Malheiro foi titular na equipa dos Emirados Árabes Unidos.

No segundo tempo, a dupla lusa deixou o relvado ainda antes dos 70 minutos e já assistiram ao quarto golo do Al Nassr do banco de suplentes. Sadio Mané teve tempo e espaço para tudo, concluindo de pé esquerdo a jogada do 4-0 final.

O Al Nassr fica agora a aguardar o adversário que sai do jogo entre Al Ahli Doha e Al Hussein, marcado para as 20h deste domingo.