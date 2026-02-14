Os Mamelodi Sundowns, orientados pelo treinador português Miguel Cardoso, garantiu esta sexta-feira o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões africana, ao vencer o Alger por 2-0, na sexta e última jornada do Grupo C.

Em Pretória, a formação sul-africana resolveu cedo a partida, com o colombiano Brayan León a marcar logo aos seis minutos. O avançado voltou a faturar aos 63, selando o triunfo que confirmou a passagem à fase a eliminar.

Entre os portugueses do plantel, Miguel Reisinho foi suplente não utilizado, enquanto Nuno Santos ficou fora das opções.

Num grupo em que apenas os dois primeiros seguiam para os «quartos», o Mamelodi terminou na segunda posição, com nove pontos, a dois do líder Al Hilal Omdurman.

O Mamelodi junta-se assim ao Pyramids, atual detentor do troféu, ao Al Ahly e ao Stade Malien, já confirmados nos quartos de final. Miguel Cardoso procura agora quebrar o enguiço de finais perdidas nas duas últimas temporadas depois das derrotas frente ao Al Ahly e Pyramids.