O FAR Rabat, orientado pelo português Alexandre Santos, garantiu a presença nas meias-finais da Liga dos Campeões africana, ao vencer no terreno do Pyramids por 2-1, na segunda mão dos quartos de final.

A equipa marroquina entrou forte e colocou-se em vantagem logo aos nove minutos, por intermédio de Reda Slim, voltando a marcar já na etapa complementar, aos 54, através de Mohamed Hrimat. O conjunto egípcio ainda reduziu por Fiston Mayele, mas não conseguiu evitar a eliminação.

Vencedor da competição em 1985, o FAR Rabat aguarda agora pelo adversário das meias-finais, que sairá do confronto entre RS Berkane e Al Hilal Omdurman, após o empate a um golo no primeiro jogo da eliminatória.