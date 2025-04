A equipa sul-africana dos Mamelodi Sundowns, comandada pelo português Miguel Cardoso, apurou-se esta terça-feira para as meias-finais da Liga dos Campeões africana pela terceira época consecutiva, ao preservar a vantagem que tinha sobre o Espérance Tunis com um empate 0-0.

Na partida da primeira mão dos quartos de final, na semana passada, os sul-africanos impuseram-se por 1-0 em casa, acabando por consumar, na Tunísia, a qualificação para a próxima ronda, em que terão pela frente os egípcios do Al Ahly, bicampeões em título e recordistas de troféus (12).

Contudo, no reencontro com a sua antiga equipa, Miguel Cardoso ainda sentiu um calafrio, quando Achref Jabri marcou para os tunisinos, aos 63 minutos, mas o empate na eliminatória foi travado pelo VAR, devido a fora de jogo do avançado do Espérance.

O Mamelodi Sundowns, vencedor da Champions em 2015/16, está pela sexta vez nas meias-finais, e terceira seguida, tendo travado o finalista da época passada, então orientado precisamente pelo técnico português.

Em sentido contrário, o também português Alexandre Santos viu o «seu» FAR Rabat ser eliminado pelos egípcios do Pyramids, que, na segunda participação na prova, vão estrear-se nas meias-finais, frente a MC Alger ou Orlando Pirates, que jogam esta quarta-feira.

Mesmo atuando em casa, a tarefa dos marroquinos, campeões em 1984/85, não era fácil, face à derrota por 4-1 na primeira mão, de nada valendo o triunfo por 2-0 em Rabat, com golos de Youssef El Fahli (8m) e do congolês Joel Beya (82m).