O Mamelodi Sundowns, comandado pelo português Miguel Cardoso, garantiu este sábado a qualificação para a final da Liga dos Campeões africana, ao vencer os tunisinos do Esperance Tunis por 1-0, no encontro da segunda mão das meias-finais.

A jogar em casa, no Estádio Lucas Masterpieces Moripe, em Pretória, Brayan Leon marcou o golo solitário do jogo, tal como tinha acontecido no desafio da primeira mão, na Tunísia, desta vez aos 35 minutos.

A equipa treinada pelo português Miguel Cardoso vai conhecer o adversário da final este domingo, após o embate da segunda mão entre o RS Berkane e o FAR Rabat, orientado por Alexandre Santos, agendado para as 20h00 de Portugal.

Confira o golo de Brayan Leon: