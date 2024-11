O Raja Casablanca, comandado por Ricardo Sá Pinto, perdeu esta terça-feira com o FAR Rabat por 2-0, no arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões africana.

Num duelo entre duas formações marroquinas, os visitantes adiantarem-se no marcador, aos 41 minutos, através de Ahmed Hammoudan, em contraciclo com o domínio do Raja, que desperdiçou várias ocasiões para abrir o marcador.

Já no segundo tempo, e depois de Sá Pinto mexer na equipa, Sabir Bougrine desperdiçou um penálti para os homens da casa, aos 75 minutos, e foi Khalid Ouarkhane a selar a vitória do FAR Rabat, já em tempo de compensação (90+7m).

A equipa de Rabat lidera, assim, o Grupo B, à frente dos aul-africanos do Mamelodi Sundowns e dos congoleses do Maniema que, também esta terça-feira, não foram além de um nulo.

Na próxima jornada, marcada para 7 de dezembro, a equipa de Sá Pinto desloca-se ao terreno do Maniema, enquanto o FAR Rabat recebe os sul-africanos do Mamelodi Sundowns.