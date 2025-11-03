Foi realizado esta segunda-feira o sorteio para a Liga dos Campeões Africana. Os Young Africans, treinados pelo português Pedro Gonçalves, e o FAR Rabat, do compatriota Alexandre Santos, fazem parte do grupo B, pelo que haverá portanto confronto entre os treinadores portugueses.

Pedro Gonçalves assinou com o tetracampeão da Tanzânia até ao final da temporada, depois de ter deixado o cargo de selecionador de Angola. Do outro lado, Alexandre Santos comanda o atual segundo classificado da Liga marroquina.

Preenchem o restante grupo B os argelinos do Kabylie e os egípcios do Al Ahly, recordistas destacados de conquistas do troféu continental, com 12.

Já Miguel Cardoso, técnico português que orienta os sul-africanos do Mamelodi Sundowns, faz parte do grupo C, juntamente com o Al Hilal, do Sudão, MC Alger, da Argélia, e St Eloi Lupopo, da República Democrática do Congo.