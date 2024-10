A equipa de andebol do Sporting venceu esta quinta-feira o Fuchse Berlim, atual líder da Bundesliga, no Pavilhão João Rocha, com um tangente 35-33, em jogo da quinta jornada da Liga dos Campeões.

Uma semana depois de ter cedido os primeiros pontos no Grupo A, na Macedónia do Norte, face ao Eurofarm Pelister (24-24), a equipa comandada por Ricardo Costa soma, agora, nove pontos na liderança da poule, seguida pelos húngaros do Veszprém e pelos franceses do Paris Saint Germain, ambos com oito pontos. O clube de Berlim é quarto, com seis.

Com o Pavilhão João Rocha praticamente cheio, o campeão português conseguiu disparar para uma diferença de três golos (5-2) nos minutos iniciais, naquela que foi a maior vantagem que atingiu nos primeiros trinta minutos, já que depois possibilitou aos germânicos equilibrar o desafio.

No lado alemão, Marsenic, já depois de marcar dois golos, foi expulso por agressão, à passagem do minuto 15, mas nada que prejudicasse o jogo do Fuchse, que repôs o equilíbrio e passou mesmo para a frente do marcador (5-6) e acabou por discutir o resultado até ao intervalo (21-19).

No início da segunda parte, os alemães passaram mesmo para a frente do marcador, mas o Sporting, com o ponta islandês Orri Thorkelsson inspirado, recuperou rapidamente a vantagem no marcador, embora sempre com os alemães a curta distância.

A equipa de Berlim chegou mesmo a empatar 32-32, mas, no último minuto, os leões conseguiram evitar um provável empate, já que o Nils Lichtlein, um dos melhores em campo, escorregou quando iria tomar a decisão, oferecendo a bola para Martim Costa fechar a contagem em 35-33.

Na próxima jornada, agendada para 23 de outubro, o Sporting desloca-se à Roménia para defrontar o Dínamo de Bucareste.