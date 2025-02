Terminada a fase Liga do Grupo Oeste da Champions da Ásia, os portugueses têm o destino traçado para os “oitavos”. Nessa eliminatória, o Al Hilal – que terminou na liderança – vai medir forças com o Pakhtakor (8.º), emblema do Uzbequistão orientado pelo português Pedro Moreira e que conta com o guardião Jhonatan (ex-Rio Ave).

O Al Ahli de Galeno, que terminou na vice-liderança, vai disputar a eliminatória com o Al Rayyan (7.º), equipa do Qatar orientada por Artur Jorge. Na tarde desta terça-feira, o treinador português foi derrotado na receção ao Esteghlal (0-2).

Ora, estes iranianos do Esteghlal (6.º) vão defrontar o Al Nassr (3.º), de Cristiano Ronaldo e Otávio.

Por fim, esta eliminatória vai também contar com o duelo entre Al Sadd (Qatar) e o Al Wasl (Emirados Árabes Unidos), quarto e quinto classificado, respetivamente.

Entretanto, no Grupo Este desta Champions, Kawasaki (Japão), Yokohama (Japão), Vissel Kobe (Japão), Johor (Malásia), Gwangju (Coreia do Sul) e Buriram (Tailândia) já garantiram a presença nos “oitavos”. Todavia, a fase Liga termina apenas na tarde desta quarta-feira, com duas vagas por definir.

As equipas do Grupo Oeste e Este medem forças a partir dos quartos de final.

O Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, é o detentor do título. A final está agendada para 7 de maio, em Jeddah, na Arábia Saudita.