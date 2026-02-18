O Al Nassr está nos «quartos» da Liga dos Campeões Asiática 2, a segunda competição de clubes mais importante na Ásia – equivalente à Liga Europa.

Pois bem, após vencer o Arkadag, do Turquemenistão, na primeira mão, a equipa de Jorge Jesus voltou a vencer (1-0), garantindo uma vaga na próxima fase da competição.

RECORDE O FILME DO JOGO.

Cristiano Ronaldo não esteve entre os convocados, mas marcou presença na tribuna do estádio. O treinador português fez descansar os habituais titulares, como costuma fazer nesta competção. Nomes como João Félix, Mané, Coman e Brozovic começaram, portanto, no banco.

O jogo começou da melhor maneira para os sauditas. Boushal arrancou pelo lado direito e serviu Ghareeb, que desviou para golo no segundo minuto de jogo.

A equipa de Jorge Jesus dominou toda a primeira parte. Com mais bola, os sauditas não contaram, ainda assim, com muitas mais oportunidades de dilatar a vantagem. O Arkadag, por sua vez, não conseguia ferir o adversário.

No segundo tempo a história do jogo foi igual. Embora sem golos, o Al Nassr – numa casa muito despida – ia sendo dono e senhor do jogo.

A formação saudita chegou, ainda, a colocar a bola no fundo das redes. Porém, não contou devido a fora-de-jogo. João Félix saltou do banco aos 68 minutos.

Nos minutos finais, o Arkadag conseguiu tornar-se mais perigoso, procurando alterar o rumo da eliminatória. Porém, não houve mais alterações no marcador.

Com este triunfo (1-0), o Al Nassr encontra o Al Wasl de Rui Vitória nos «quartos» da competição.