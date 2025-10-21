Al Ahli de Paulo Sousa soma segundo triunfo na Champions Asiática
Equipa do técnico português goleou o Nasaf Qarshi e continua invicta
O Al Ahli do Dubai, orientado por Paulo Sousa, continua em bom momento na Liga dos Campeões Asiática. A formação dos Emirados Árabes Unidos venceu esta terça-feira o Nasaf Qarshi por 4-1, somando a segunda vitória consecutiva e mantendo-se entre as equipas invictas do Grupo Oeste.
A equipa da casa entrou forte e marcou logo aos 8 minutos, por Fede Cartabia, mas o conjunto do Uzbequistão respondeu de imediato, com Abdirakhmatov a empatar dois minutos depois. Ainda antes do intervalo, Renan (27m) e Mateusão (41m) devolveram a vantagem ao Al-Ahli. Já nos descontos, Breno (90+5m) selou o resultado final.
Com este triunfo, o conjunto de Paulo Sousa soma sete pontos, igualando Al Ahli e o Al Wahda, orientado por José Morais, no topo do grupo. O Al Hilal, é a única equipa que fez o pleno de vitórias e lidera a classificação.
Frente ao Al Sadd, do Qatar, Rúben Neves foi titular e a formação saudita chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Akcicek (25m) e Koulibaly (40m).
Roberto Firmino, ex-Liverpool, reduziu a passe do português naturalizado qatari, Pedro Miguel.
No entanto, já perto do final, Milinkovic-Savic (81m) fechou o resultado final e confirmou a liderança isolada da tabela.