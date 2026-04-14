O Al Ittihad de Sérgio Conceição garantiu esta terça-feira a presença nos quartos de final da Liga dos Campeões asiáticos, após vencer o Al Wadha por 1-0 no final do prolongamento.

Em Jeddah, onde as eliminatórias da zona oeste estão a ser disputadas em jogos únicos devido ao contexto de instabilidade no Médio Oriente, bastou ao brasileiro Fabinho converter uma grande penalidade no tempo de compensação do tempo extra para garantir a passagem à fase seguinte.

Na equipa saudita, Danilo Pereira foi titular e cumpriu os 120 minutos, enquanto Roger Fernandes saiu do banco. Do lado do Al Wahda, o português Guga também foi utilizado como suplente.

De recordar, o Shabab Al Ahli, orientado por Paulo Sousa, não teve dificuldades para ultrapassar os iranianos do Tractor, vencendo por 3-0.

Nos quartos de final, o Al Ittihad vai defrontar os japoneses do Machida Zelvia, enquanto o Shabab Al Ahli medirá forças com os tailandeses do Buriram United, numa fase que marca o arranque da final a oito da competição, também disputada em Jeddah, com a final marcada para 25 de abril.