Esteghlal FC e Al Nassr não foram além de um nulo, no encontro da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões da Ásia.

Cristiano Ronaldo não integrou as opções de Stefano Pioli para o encontro e por isso não viajou com a restante equipa para o Irão. Dentro de campo, o domínio do jogo pertenceu quase sempre à formação saudita, que dispôs das melhores ocasiões para mexer com o marcador, ainda que sem sucesso.

Assim sendo, tudo será decidido na Arábia Saudita, sendo que além do Al Nassr de Cristiano Ronaldo e Otávio, também se encontra presente na prova o Al Hilal de Jorge Jesus, Rúben Neves e João Cancelo.