Esta quarta-feira, num embate entre treinadores portugueses, o Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, orientado pelo português Paulo Sousa, entrou a vencer na Champions 2 asiática. Em casa, no Dubai, a equipa de Paulo Sousa bateu o Al Hussein (3-1), clube treinado pelo português Tiago Moutinho.

Saeid Ezatolahi (20m), Sardar Azmoun (45m) e Mateusão (87m) marcaram os golos da equipa da casa. Nasib, do Al Hussein, reduziu nos descontos, aos 90+5.

Com este resultado, Paulo Sousa é líder do grupo D, com três pontos, seguido do Nasaf Qarshi e Al Kuwait, ambos com um ponto. O Al Hussein é o último lugar, com zero.