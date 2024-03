Cristiano Ronaldo foi questionado sobre o gesto obsceno dirigido aos adeptos do Al Shabab num jogo com o Al Nassr e que o levou a ser suspenso por um jogo.

O avançado português não garantiu que não voltará a cometer erros, mas assegurou que vai tentar corrigir alguns comportamentos que diz serem normais noutras latitudes.

«Algumas pessoas interpretam mais as coisas e as minhas ações nem sempre são bem compreendidas. Fui mal interpretado», disse sobre o castigo. «Respeito o país onde vivo e esse comportamento é normal na Europa. Às vezes a paixão pelo jogo e o entusiasmo fazem-nos cometer erros. Quem não comete erros? Mas não os faço com más intenções», afirmou, citado pelo AS, na antevisão ao jogo decisivo com o Al ain para a 2.ª mão dos quartos de final da Champions Asiática.

A derrota por 1-0 no primeiro jogo não mexeu com o otimismo da estrela da equipa treinada por Luís Castro.

«A minha mensagem para os adeptos do Al Nassr é: estejam connosco, apoiem-nos e sejam positivos, porque acreditamos que vamos mudar a história do primeiro jogo e que vamos passar para as meias-finais. A minha carreira é construída de desafios e eu gosto de enfrentá-los. Amanhã remontada [n.d.r.: disse-o em castelhano], Inshallah [se Deus quiser]. É vida ou morte», apontou.