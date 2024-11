Depois da eliminação nos quartos de final da Champions asiática do ano passado, o Al Nassr «vingou-se» do Al Ain e venceu por 5-1, numa partida da quarta jornada da Liga oeste da Champions asiática.



Com Otávio e Ronaldo de início, o vice-campeão saudita teve uma entrada fortíssima no encontro e aos cinco minutos colocou-se na frente do marcador. Simakan teve espaço para progredir pelo corredor central e tocou para Talisca que com Fábio Cardoso pela frente, atirou de pé direito para o fundo da baliza de Eisa.



Confortável, solto e a jogar bem, o Al Nassr chegou ao 2-0 por Cristiano Ronaldo. O português anotou o 10.º golo da temporada (908.º da carreira) na recarga a um primeiro pontapé de Mané que Eisa não segurou. O jogo ficou resolvido ainda antes do intervalo com um autogolo de Fábio Cardoso.





O campeão da Champions em título ainda tentou reagir e reduziu no arranque da etapa complementar numa infelicidade tremenda de Bento. Park Yong-Woo rematou ao poste e a bola bateu nas costas do guarda-redes brasileiro antes de entrar na baliza do conjunto saudita.



Ainda antes do intervalo, o jogo ficou decidido com Fábio Cardoso a assinar um autogolo. Apesar do golo, a formação de Hernán Crespo não foi capaz de retirar o Al Nassr de uma posição de conforto. Já sem Ronaldo em campo, os sauditas chegaram ao quarto golo por intermédio de Wesley num lance iniciado por Ângelo.



O 5-1 final foi assinado por Talisca (segundo golo na noite) após um passe formidável de Wesley, brasileiro que tinha entrado para os dez minutos finais.