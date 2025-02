Artur Jorge estreou-se esta segunda-feira na Liga dos Campeões asiática ao conduzir o Al Rayyan a uma vitória em casa do Al Ain por 2-1.

A equipa do Qatar chegou ao intervalo a perder, depois da equipa da casa ter aberto o marcador já perto do intervalo, aos 42 minutos, com um golo de Kaku, mas acabou por dar a volta ao resultado com golos do egípcio Trezeguet (50m) e do brasileiro Róger Guedes (75m).

Com esta vitória, o Al Rayyan sobe ao sexto lugar da Conferência Oeste da Champions, com 8 pontos, reforçando a posição entre os oito primeiros que passam à próxima fase. O Al-Ain, por seu lado, caiu para o 11.º lugar, com apenas 2 pontos.