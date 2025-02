O Al Hilal goleou os iranianos do Persepolis esta terça-feira por 4-1, em ritmo cruzeiro, com quatro golos marcados na primeira parte num jogo em que a equipa de Jorge Jesus teve um controlo quase absoluto do princípio ao fim. Um resultado gordo alcançado em apenas 45 minutos que permite à equipa saudita saltar para o primeiro lugar da Conferência Oeste e ficar em melhor posição para os oitavos de final. João Cancelo marcou um golo, mas a grande figura do jogo acaba por ser o capitão Salem Al Dawsari.

Confira o FILME DO JOGO

O Al Hilal já tinha garantido a qualificação para os oitavos de final, mas Jorge Jesus apostou no onze de gala do campeão saudita, determinado em chegar ao primeiro lugar da Conferência Oeste, ainda sem o goleador Mitrovic (lesionado), mas juntando novamente no ataque o reforço Kaio César aos compatriotas Malcom e Marcos Leonardo e também ao capitão Al Dawsari que acabaria por deixar marca forte neste jogo.

Um total de oito estrangeiros no onze, incluindo os internacionais portugueses João Cancelo e Rúben Neves, em contraste com o Persepolis, com apenas dois estrangeiros de início, um deles acabado de chegar, o turco Sedar Dursun.

Nos bancos, a curiosidade de estarem frente a frente os dois antecessores de José Mourinho no Fenerbahçe, Jorge Jesus e Ismail Kartal.

O jogo até começou aberto, com parada e resposta, mas desde muito cedo foi percetível a maior velocidade dos jogadores do Al Hilal com a bola nos pés. A equipa do Irão ainda deu um ar da sua graça, mas depois teve de recuar em toda a linha face à constante pressão da equipa saudita que foi impondo o seu jogo com uma crescente posse de bola, com Rúben Neves e Milinkovic-Savic a darem músculo ao meio-campo e os brasileiros a proporcionarem fantasia no último terço.

O Al Hilal já estava totalmente por cima do jogo quando Malcom abriu o marcador, aos 10 minutos, num lance individual, em que o brasileiro deixou dois adversários pelo caminho, sobre a direita, antes de picar a bola sobre Guendouz. Um golo repleto de classe a abrir caminho para a vitória categórica da equipa de Jorge Jesus.

Sempre que o Al Hilal carregava no acelerador, o Persepolis passava por dificuldades e não surpreendeu quando, aos 24 minutos, João Cancelo aumentou a vantagem da equipa da casa com uma bomba da direita. Um remate cruzado que surpreendeu Gendouz pela segunda vez.

Este golo de João cancelo acabou por ter influência direta na classificação, uma vez que, tendo em conta a diferença de golos, o Persepolis caiu do oitavo lugar, o último que dá acesso aos oitavos de final, para o nono lugar, curiosamente por troca com outro clube iraniano, o Esteghlal.

Nesta altura, o Persepolis, que até tinha entrado bem no jogo, já não conseguia responder e o Al Hilal continuava a impor um ritmo alto. Rúben Neves também tentou surpreender o guarda-redes do Persepolis com um remate antes do meio-campo, mas a bola passou a rasar a barra. Seria um golo de antologia do médio português.

Não marcou Rúben Neves, marcou Al Dawsari, aos 38 minutos, na sequência um grande passe de Malcom a permitir ao capitão invadir a área e atirar a contar para o 3-0.

Antes do intervalo, já em tempo de compensação, ainda houve tempo para mais um golo, talvez o melhor desta primeira parte, com João Cancelo a assistir Al Dawsari para um golo espetacular, com o capitão da equipa saudita a rematar de primeira, sem hipóteses para Guendouz.

🔵⚪ 𝑮𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑳

⏰️ 45' AL HILAL 4 x 0 PERSEPOLIS ⚽️ Salem Al Dawsari (2) 🅰️ João Cancelo QUE GOLAÇO DE SALEM AL DAWSARI! 🤯🤯🤯🤯

pic.twitter.com/n7VlngXhQb — Central do Arabão (@centraldoarabao) February 4, 2025

Controlo e gestão na segunda parte

Em apenas 45 minutos, a equipa de Jorge Jesus resolveu este jogo e garantiu a subida ao primeiro lugar deste grupo. O Persepolis, por seu lado, fez três alterações e até conseguiu um maior equilíbrio nos instantes iniciais. Serdar Dursun ainda teve uma oportunidade para reduzir a diferença, mas logo a seguir, o Al Hilal voltou a reivindicar o controlo do jogo.

Um controlo quase absoluto que permitiu a Jorge Jesus ir gerindo a sua equipa a pensar já no regresso ao campeonato, retirando do tabuleiro de jogo as peças mais desgastadas. Ainda assim, até ao final do jogo, a equipa saudita multiplicou-se em novas oportunidades de golo e podia ter alcançado um resultado ainda mais desnivelado.

Rúben Neves saiu aos 82 minutos, enquanto João Cancelo jogou até ao último suspiro do jogo.

Um jogo que acabou com um penálti favorável aos visitantes. Al Bulayhi, que tinha acabado de entrar, pisou Alekasir na área e, na conversão do castigo máximo, o georgiano Gvelesiani atirou a contar. um golo que pode vir a ser muito importante para as contas da equipa persa.

Com esta vitória, o Al Hilal salta para o primeiro lugar da Conferência Oeste, quando falta apenas uma jornada para o final, com os mesmos pontos do que o Al Ahli e mais três pontos do que o Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

Na última jornada, a equipa de Jorge Jesus vai aos Emirados defrontar o Al Wasl que também já garantiu a qualificação para os oitavos de final, enquanto o Al Nassr visita este mesmo Persepolis que luta pela última posição de qualificação com o Estgehlal.