O Al Ittihad de Sérgio Conceição goleou esta terça-feira o Al Gharafa de Pedro Martins com um histórico 7-0, em jogo da sétima e penúltima jornada da Liga dos Campeões asiática, garantindo desde já a qualificação para os oitavos de final da competição, ainda com uma jornada por disputar. Um jogo de sentido único, com o reforço En-Nesyri a abrir o marcador, antes de Auoar construir um hat-trick, Roger Fernandes bisar no jogo e até Danilo Pereira marcar o golo mais festejado pela equipa saudita.

Com as bancadas do King Abdullah Sports City em festa, com um ambiente impressionante, a equipa de Jeddah entrou com tudo no jogo na competição que lhe pode salvar a temporada, uma vez que a luta pela revalidação do título saudita parece já estar comprometida, com a equipa de Sérgio Conceição no sétimo lugar, a 16 pontos do líder Al Hilal.

Os tigres de Jeddah entraram em campo com Danilo Pereira e Roger Fernandes, mas as atenções focaram-se no reforço En-Nesyri que chegou para substituir Karim Benzema por troca com N’Golo Kanté que rumou aos turcos do Fenerbahçe. Bastaram pouco mais de dois minutos para o Al Ittihad chegar ao golo, com Roger Fernandes a abrir na direita para Shanqeeti e com o lateral a cruzar para o remate de primeira de En-Nesyri. Na primeira vez que tocou na bola, o avançado marroquino fez golo e deixou, desde logo, os adeptos em delírio.

Estava dado o mote para uma grande noite do Al Ittihad que, a partir daqui, assumiu totalmente as rédeas do jogo, com uma elevada posse de bola e uma pressão a toda a largura do terreno que não permitia ao Al Gharafa mais de dois ou três toques na bola. Um domínio que chegou a ser asfixiante, com a equipa do Qatar com extremas dificuldades em passar a linha do meio-campo.

Foi com naturalidade que o Al Ittihad chegou ao segundo golo, aos 20 minutos, com Fabinho a recuperar uma bola numa zona alta do terreno e a combinar com Diaby que fez a assistência para Houssem Aouar fazer o 2-0 com um remate cruzado. Tudo muito fácil. Bola ao centro e novo golo para o Al Ittihad, novamente com assistência de Shanqeeti e, desta vez, finalização de Roger Fernandes, em carrinho, mas este golo acabaria por ser anulado por fora de jogo do lateral.

Até ao intervalo, o Al ittihad teve novas oportunidades para marcar, enquanto o Al Gharafa somou apenas um remate, com o ex-portista Brahimi, na marcação de um livre, a atirar por cima da barra. Muito pouco para uma equipa que conta ainda com o espanhol Joselu no ataque.

Mais cinco golos, três deles portugueses

Se havia dúvidas quanto à superioridade do Al Ittihad, a equipa saudita voltou a entrar com tudo na segunda parte e, em dois tempos, duplicou a vantagem, com dois golos escritos em português. Roger Fernandes fez o terceiro, aos 49 minutos, num lance em tudo idêntico ao que tinha sido anulado na primeira parte, mas desta vez a contar.

Mais três minutos, canto para o Al Ittihad, Auoar cruza e Danilo Pereira marca de cabeça. Um golo muito festejado com toda a equipa em redor do central português e um enorme sorriso de Sérgio Conceição que estava a caminhar para o resultado mais dilatado desde que chegou à Arábia Saudita.

O Al Gharafa até parecia mais equilibrado, a conseguir maior profundidade com a entrada do ex-Braga Álvaro Djaló ao intervalo, mas o Al Ittihad também tinha agora mais espaços para as transições rápidas e, desta forma, o resultado continuou a crescer. O 5-0, aos 58 minutos, deu para tudo, com En-Nesyri e Aouar a trocarem a bola na área antes de Aouar bisar no jogo.

Mais quatro minutos e Roger Fernandes também bisou no jogo, com mais um remate cruzado da esquerda, após assistência de Diaby. Mais uma transição e mais um golo, agora com Aouar a completar o hat-trick. Pedro Martins levava as mãos à cabeça, Sérgio Conceição alargava ainda mais o sorriso.

Era definitivamente o resultado mais dilatado na era de Sérgio Conceição no clube saudita, ainda com quase meia-hora de jogo pela frente.

Sérgio Conceição começou a rodar a equipa, numa altura em que as atenções voltavam a virar-se para as bancadas, com os adeptos a exibirem um espetacular «mosaico» nas bancadas, com o desenho de um enorme tigre, o símbolo do clube.

Com esta goleada, o Al Ittihad chega aos 12 pontos, sobe ao quinto lugar do Grupo A e, ainda com uma jornada por disputar, já garantiu a qualificação para os oitavos de final da competição. O Al Gharafa, com apenas seis pontos, terá de vencer os iranianos do Traktor na última jornada e esperar que o Al Ittihad vença o Al Sadd também do Qatar.

