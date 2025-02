O Al Nassr goleou esta segunda-feira o Al Wasl por 4-0, com mais dois golos de Cristiano Ronaldo, em jogo da penúltima jornada da Conferência Oeste da Liga dos Campeões asiática. A equipa saudita já tinha garantida a qualificação para os oitavos de final, mas com esta vitória segue na luta pelo primeiro lugar, agora com os mesmos pontos do que o Al Hilal de Jorge Jesus e a apenas três do líder Al Ahli.

Um jogo que começou com um ritmo baixo, mas de sentido único, com o Al Nassr, apoiado pelos seus adeptos, a assumir as rédeas do jogo, com uma levada posse de bola. Sem Otávio, Stefano Pioli lançou o reforço John Durán para um onze muito ofensivo, com o colombiano a juntar-se na frente a Cristiano Ronaldo, ainda com Sadio Mané e Ângelo, sobre as alas, a darem largura à equipa de Riade.

O Al Nassr já tinha garantida a qualificação parta os oitavos de final, mas luta agora pela melhor posição possível na Conferência Oeste da Champions asiática e, uma vitória esta tarde, permitia-lhe ascender ao terceiro lugar, com os mesmos pontos do que o Al Hilal de Jorge Jesus e apenas menos três do que o líder Al Ahli.

Foi por isso um Al Nassr inclinado para o ataque que entrou em campo, a procurar chegar rápido ao golo. Cristiano Ronaldo mostrou o caminho, com um remate ao poste, aos 10 minutos, num lance em que o internacional português estava fora de jogo, mas John Durán também teve uma oportunidade clara antes do marcador ser desbloqueado de forma inesperada. Al Al Hassan, que ainda não tinha marcado esta época, surpreendeu tudo e todos, com um remate cruzado à entrada da área para o fundo das redes de Zniti.

Um golo que permitia, desde logo, ao Al Nassr alcançar o Al Hilal no segundo lugar da classificação, embora a equipa de Jorge Jesus, que só entra em campo esta terça-feira, tenha uma larga vantagem na diferença de golos, o primeiro fator de desempate, num formato em quase tudo idêntico à Champions europeia.

O Al Wasl ainda chegou a ameaçar o empate, num remate de Giménez, na sequência do primeiro canto do jogo, mas foi o Al Nassr que acabou por festejar o segundo golo. Um lance que começa numa oportunidade de Sadio Mané que cabeceia uma bola junto ao segundo poste e esta foi ao braço de Azizi. O jogador do Al Wasl estava de costas, mas saltou de braços abertos e, alertado pelo VAR, o árbitro acabou por apontar para o castigo máximo, proporcionando a Cristiano Ronaldo também marcar neste jogo.

Com um remate rasteiro, o internacional português marcou o 12.º golo nos últimos dez jogos, o 22.º da temporada e o 922.º da carreira. Nos últimos dez jogos, o internacional português ficou em branco apenas por uma vez.

O Al Wasl ainda chegou a festejar um golo antes do intervalo, marcado pelo sul-coreano Seung-Hyun, mas foi assinalado fora de jogo e o Al Nassr foi mesmo para a segunda parte com uma vantagem de dois golos.

Um segundo tempo bem diferente do primeiro, com o Al Wasl, com uma alteração ao intervalo, a crescer no jogo e a conseguir equilibrar a posse de bola, colocando muitas dificuldades à saída de bola da equipa da casa que, sem Otávio, sentia cada vez mais dificuldades em ligar o seu jogo.

As primeiras oportunidades foram mesmo dos visitantes, com destaque para uma bomba do suplente Surour a obrigar Bento a uma defesa a dois tempos. Uma entrada difícil, mas a equipa de Stefano Pioli acabou por conseguir equilibrar o jogo e permitiu ao treinador gerir a equipa, com o resultado controlado.

O Al Wasl manteve a iniciativa até ao final do jogo, equilibrou o número de remate no jogo, mas não conseguiu bater Bento. Não marcou o Al Wasl, voltou a marcar o Al Nassr, aos 78 minutos, outra vez por Cristiano Ronaldo. Sadio mané escapa pela esquerda e cruza largo, com o internacional português a elevar-se, com um espetacular impulso, e a cabecear para as redes de Zniti. A bola ainda foi à trave, mas entrou, deixando as bancadas em êxtase.

Os adeptos festejaram com o tradicional «siiiiiiiim» e estiveram a cantar o nome do internacional português até à sua substituição, logo a seguir, com uma ovação de pé de todo o estádio.

Mesmo a fechar o jogo, o Al Nassr ainda chegou à goleada, com o central Al-Fatil, que tinha acabado de entrar, a marcar de cabeça, na sequência de um canto marcado por Brozovic. Um golo importante, uma vez que, em caso de empate na classificação, será a diferença de golo que vai determinar a posição.

Um final em beleza para o Al Nassr que, apesar de já estar apurado para os oitavos de final, pode continuar, assim, na luta pela primeira posição, agora com os mesmos pontos do Al Hilal de Jorge Jesus, que só entra em campo esta terça-feira, e a apenas três pontos do líder Al Ahli, quando falta apenas uma jornada para o final desta primeira fase.