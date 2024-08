O Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, comandado pelo português Paulo Sousa, apurou-se esta terça-feira para a derradeira eliminatória de qualificação para a Liga dos Campeões asiática, ao vencer os iranianos do Sepahan (4-1), comandado por outro português, neste caso, José Morais.

Em Isfahan, Mohebi adiantou os iranianos no marcador, aos 44 minutos, com Azmoun (62m) a repor a igualdade já no segundo tempo, que chegou ao fim empatado, com o desfecho a ser conhecido no prolongamento.

Nos trinta minutos que se seguiram, o Al Ahli acabou por confirmar a qualificação com os golos de Al Ghassani (101 e 120+2m) e Yuri (109m).

No derradeiro encontro de apuramento para a fase de grupos da prova, o Ahli Dubai vai defrontar o Al Gharafa, do Qatar, comandado por Pedro Martins.