O Shabab Al-Ahli de Paulo Sousa, atual líder da liga dos Emirados Árabes Unidos, garantiu esta segunda-feira a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões da Ásia, apesar de uma derrota épica por 3-4.

No último jogo da fase de grupos, fora de casa, frente aos sauditas do Al-Ahli, a equipa comandada pelo antigo internacional português esteve a perder por 4-0, mas ainda recuperou para 4-3.

Apesar do desaire, o Shabab Al-Ahli segue no sexto lugar do Grupo A e, com a conjugação dos outros resultados, já sabe que não vai descer abaixo dos oito primeiros que seguem para a fase a eliminar.

Além de Paulo Sousa, o Al Ittihad de Sérgio Conceição, atualmente no quinto lugar do Grupo A, também já garantiu a presença nos oitavos de final da maior competição de clubes da Ásia.