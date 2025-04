Acabou a aventura de Cristiano Ronaldo e Otávio na Liga dos Campeões da Ásia. O Al Nassr perdeu por 3-2 frente ao Kawasaki Frontale, nas meias-finais da competição.

Os dois portugueses foram titulares na formação saudita, que viu o adversário entrar da melhor forma no encontro e colocar-se em vantagem logo aos dez minutos. Um momento de pura magia de Tatsuya Ito deu em golo, na sequência de um cruzamento para o interior da área. O japonês rematou de primeira, sem qualquer hipótese para Bento.

Ainda assim, o Al Nassr conseguiu reagir bem ao golo sofrido e o empate não demorou a chegar. Num lance típico de fora para dentro, Sadio Mané passou por um adversário e rematou para o fundo da baliza, beneficiando de um desvio no adversário para enganar o guarda-redes.

A partir daqui o jogo abriu e as duas equipas estiveram perto de marcar, acabando o conjunto visitante por ser mais eficaz. Um lance muito atabalhoado junto à área do Al Nassr permitiu a Ozeki finalizar de pé esquerdo e levar à loucura os adeptos japoneses nas bancadas.

Este resultado manteve-se até ao intervalo e o segundo tempo trouxe uma avalanche ofensiva do Al Nassr, que acabou por não conseguir conter um dos contra-ataques da formação japonesa. Laporte teve algumas culpas no cartório e Erison serviu Ienaga para o 3-1.

Até final, a eficácia saudita apenas se fez sentir aos 87 minutos, quando Yahya saltou do banco para rematar muito forte, de fora da área, para o fundo da baliza. Nota para a forma como o guardião do Kawasaki não conseguiu fazer melhor neste lance.

Este resultado afasta as duas equipas com jogadores portugueses, depois do Al Hilal de Jorge Jesus e Rúben Neves também ter sido eliminada nas «meias», esta terça-feira.