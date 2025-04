Cristiano Ronaldo esteve em evidência na derrota do Al Nassr, por 3-2, mas não pelos melhores motivos.

O internacional português bem tentou colocar o nome na lista de marcadores, só que a bola teimou em não entrar na baliza do Kawasaki Frontale. Em cima do apito final do árbitro, CR7 recebeu um passe de Laporte e tentou driblar sobre o guarda-redes antes de rematar, mas o lance acabou por se perder.

