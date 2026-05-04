Barça está na final da Champions e a festa foi da Kika: «Está louca!»
Internacional portuguesa até cantou depois da vitória sobre o Bayern Munique
A equipa feminina do Barcelona garantiu a qualificação para a final da Liga dos Campeões ao eliminar o Bayern Munique com uma vitória por 4-2, depois de um empate 1-1 na Alemanha, e a portuguesa Kika Nazareth foi uma das mais efusivas na festa catalã.
Num jantar do plantel catalão, Kika Nazareth agarrou no microfone e cantou para o telemóvel da companheira Patri Guijarro que acabou por partilhar o momento nas redes sociais, com um comentário apropriado: «Está louca!».
Na final da Liga dos Campeões, marcada para 23 de maio, para Oslo, o Barcelona irá discutir o título com as francesas do Lyon que deixaram o Arsenal pelo caminho.
