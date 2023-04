Um golo madrugador da norueguesa Caroline Hansen permitiu à equipa feminina do Barcelona vencer o Chelsea (1-0), em pleno Stamford Bridge, este sábado e, desta forma, colocar-se em vantagem na luta pela primeira vaga na final da Liga dos Campeões feminina.

O lance do golo, logo aos quatro minutos, saiu todo dos pés da internacional norueguesa, que, numa arrancada desde o lado direito, fletiu até perto da quina da grande área de onde rematou forte, com a bola a entrar junto do poste mais distante da guarda-redes do Chelsea.

A equipa londrina ainda reagiu e até chegou a ameaçar o empate, num remate da também norueguesa Guro Reiten, à meia hora de jogo, que Lucy Bronze conseguiu bloquear.

A equipa catalã também contou com uma boa oportunidade para dobrar a vantagem, já perto do final, numa iniciativa de Marta Torrejón aos 82 minutos.

O Barcelona acabou por garantir uma vitória que a deixa mais perto de regressar à final, mas perdeu Lucy Bronze, defesa inglesa de ascendência portuguesa, por lesão. A lateral saiu lesionada num joelho, elevando também as preocupações da seleção de Inglaterra em ano de Campeonato do Mundo, quando a equipa já tem de fora a capitã Leah Williamson e Beath Mead, ambas com lesões ligamentares.

O Barcelona procura repetir o título que conquistou em 2020/21, quando bateu o Chelsea na final por 4-0, quando nesta edição já está de fora o campeão em título, o Lyon, afastado nos quartos de final pelas londrinas, mas terá ainda de jogar a segunda mão que está marcada para a próxima quinta-feira.

A primeira mão da outra meia-final está marcada para este domingo, com as alemãs do Wolfsburgo, campeãs em 2013 e 2014, a receberem o Arsenal, campeão europeu em 2007.

O golo de Caroline Hansen: