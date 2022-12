O Benfica, já eliminado à partida para a última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões feminina, despediu-se da prova com uma derrota por 2-0 ante o Bayern Munique, na Alemanha, esta quarta-feira.

No fecho do grupo D, as encarnadas sofreram os dois golos do desaire no Bayern Campus, em Munique, na segunda parte.

Após o 0-0 verificado ao intervalo, o Bayern Munique chegou à vantagem aos 51 minutos. Após um passe longo de Georgia Stanway desde o meio-campo, Klara Bühl recebeu de primeira nas costas da defesa do Benfica, à entrada da área, batendo Rute Costa.

O 2-0 final foi também da autoria de Bühl, que encarou Ana Seiça à entrada da área e rematou rasteiro para o fundo da baliza.

No outro jogo do grupo, o Barcelona goleou as suecas do Rosengard, por 6-0, confirmando o primeiro lugar do grupo, com 15 pontos, os mesmos do Bayern, segundo e também apurado para os quartos de final. O Benfica termina o grupo em terceiro, com seis pontos, seguido do Rosengard, que não pontuou.

Campeão europeu segue em frente

Esta quarta-feira, o Lyon, atual detentor do título, também confirmou a qualificação, ao empatar ante a Juventus (0-0). As francesas apuram-se no segundo lugar do grupo C, com 11 pontos, deixando a Juventus de fora: as italianas ficaram em terceiro lugar, com nove pontos. O Arsenal, que já estava qualificado, confirmou o primeiro lugar, com 13 pontos, após a goleada fora de portas ante o Zurique, por 9-1. A equipa helvética encerra a participação sem qualquer ponto.

Na quinta-feira, disputam-se o Chelsea-PSG e o Real Madrid-Vllazina no grupo A (20h00) e, no grupo B, o Slavia Praga-Roma e o St. Polten-Wolfsburgo (17h45). Chelsea-PSG, Wolfsburgo e Roma já garantiram o apuramento e, por isso, estão já definidas as oito equipas nos quartos de final.