O Benfica chegou a colocar o Arsenal, campeão da Europa em título, em sentido, no Estádio da Luz, mas acabou por consentir uma segunda derrota, num jogo que acabou por decidir-se em dois detalhes, com as gunners a marcarem dois golos na segunda parte e somarem os primeiros pontos na defesa do título conquistado há um ano em Alvalade.

Confira o FILME DO JOGO

O Arsenal entrou forte no jogo, com uma frente alargada de ataque, com Beth Mead, Alessia Russo e Olivia Smith, que obrigou o Benfica a recuar para junto da sua área, com um jogo envolvente e uma elevada posse de bola. Um momento de sufoco logo nos primeiros instantes do jogo, mas, um mau atraso da ex-sportinguista Olivia Smith proporcionou o primeiro pontapé para as encarnadas e as campeãs portuguesas conseguiram, finalmente, subir no relvado e ganhar confiança.

As campeãs da Europa continuaram com mais bola (mais de 60 por cento), mas o Benfica passou a defender uns metros mais à frente e, assim, afastar o assédio das gunners. O Arsenal voltou a criar perigo num livre de Mead, que passou por cima da barra, mas agora o Benfica já conseguia sair a jogar, como é bom exemplo uma boa arrancada de Diana Silva.

O jogo entrou numa contenda mais morna, com um ritmo mais baixo, mas mais longe da baliza de Pauels. A verdade é que melhor oportunidade da primeira parte, já perto do intervalo, foi do Benfica, na sequência de um livre de Gasper da esquerda a proporcionar uma grande cabeçada a Diana Gomes. Uma primeira parte em que o Arsenal esteve quase sempre por cima, mas com o Benfica a deixar claro que tinha argumentos para contrariar as campeãs europeias.

O Arsenal voltou a entrar muito forte na segunda parte, mais uma vez a obrigar o Benfica a alargar a sua defesa e a cometar erros e acabou por chegar à vantagem, aos 58 minutos, com um golo muito estranho. Mead entrou na área com perigo, mas foi desarmada por Cameirão, mas Diana Gomes voltou a tocar na bola e a avançada dos gunners, caída sobre o relvado, rematou para as redes vazias.

A UEFA, inicialmente, atribuiu mesmo o golo a Diana Gomes, mas foi ilusão de ótica, o último toque foi mesmo de Beth Mead. Um golo que galvanizou o Arsenal que continuou a carregar sobre a área do Benfica que demorou a recuperar o equilíbrio em campo.

A verdade é que o Benfica ainda cresceu no jogo, depois das alterações promovidas por Ivan Baptista, mas quando começava a demonstrar capacidade para lutar pelo empate, sofreu novo balde de água fria, já aos 89 minutos, na sequência de um livre da esquerda de Kelly que permitiu a Alessia Russo fazer o segundo das gunners, com um desvio junto ao primeiro poste.

Ainda se jogaram oito minutos para lá dos noventa e o Benfica ainda deixou tudo no relvado à procura de um golo e até esteve perto, numa cabeçada de Ucheibe, mas ao fim de dois jogos, as encarnadas continuam sem pontos na fase liga da Champions feminina. Seguem-se as neerlandesas do Twente, novamente no Estádio da Luz.