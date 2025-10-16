Ivan Baptista, treinador da equipa feminina do Benfica, em conferência de imprensa, no Estádio da Luz, depois da derrota diante do Arsenal (0-2), em jogo da segunda jornada da fase liga da Champions feminina.

«Ficou aos olhos de toda a gente que disputámos o jogo com a campeã da Europa até ao último lance. Não é normal fazer com que a campeã da Europa perca tempo até bem tarde no jogo, como fez. Foi decidido em detalhes e conseguimos manter a personalidade. Tiramos coisas positivas no orgulho de conseguir jogar cara a cara contra uma potência mundial e algumas das melhores jogadoras do mundo, não nos subjugando a defender.»

«Ainda que tenhamos tentado sair apoiado sempre que possível, o Arsenal é muito forte na reação à perda e nem sempre nos permitiu sair com clarividência. Não podemos esquecer contra quem estávamos a jogar, até pela forma como valorizamos o nosso futebol em Portugal.»

Sobre a estratégia para o jogo

«Depois do que o Benfica fez contra o campeão europeu até ao último minuto, dizer que seria melhor outro tipo de estratégia é minimizar o trabalho que foi feito pelas jogadoras, que jogaram contra as melhores do mundo com salários 40 ou 50 vezes superiores ao delas. Fazer esse tipo de análise deixa-me triste, pois deveria fazer-se uma valorização totalmente diferente do espetáculo que se viu. O Benfica não tinha favoritismo algum e fez o campeão da Europa perder tempo até bem tarde».