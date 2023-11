Filipa Patão, treinadora do Benfica, em declarações reproduzidas pela Lusa, após a primeira vitória das encarnadas na Champions feminina alcançada frente ao Rosengard:



«Vitória justa, porque fomos a equipa que, além de ter mais bola, criou mais situações de perigo. Dominámos o jogo, podíamos tê-lo feito com mais competência e aí vamos ter de melhorar bastante em termos de gestão dos momentos do jogo para controlá-lo melhor e não nos deixarmos cair tanto em transições como aconteceu em alguns momentos. Mas se tínhamos de eleger uma equipa para ganhar o jogo, claramente nós. Se tivéssemos definido melhor no último passe e no último terço do terreno, provavelmente o resultado não teria ficado 1-0, teríamos ficado mais descansadas com o segundo golo. Isso acabou por não acontecer e acaba por deixar o adversário acreditar que é possível chegar ao empate. Ainda assim, fizemos mais do que o suficiente para sairmos daqui com os três pontos.

Na Liga dos Campeões o tempo e o espaço são muito curtos, temos de pensar e executar muito rápido e por vezes é isso que nos falta. Pensar e executar mais rápido é logo o suficiente para conseguirmos definir melhor. Um segundo no futebol conta muito, meio segundo na Liga dos Campeões é ouro. Penso que é isso que temos de trabalhar, conseguir fazer com que as jogadoras percebam mais rápido os momentos e decidirem melhor o que o jogo pede.

[Próximo jogo da Liga dos Campeões com o Eintracht Frankfurt] é um jogo importante tal como este era. Todos os pontos vão ser importantes. Era decisivo irmos pelo menos com três pontos, ou seja, em igualdade pontual para esse jogo, e conseguimos. Agora é descansarmos, recuperarmos, ficarmos no próximo objetivo que já temos no domingo [jogo com o Sporting para a Liga portuguesa] que é o mais importante no momento e depois recarregar baterias para preparar esse jogo, que vai ser no Estádio da Luz, com os nossos adeptos, onde vamos precisar de todo o apoio, mas primeiro temos um jogo aqui no domingo. Vai ser importante para conseguir mais um objetivo, porque esta vitória na Liga, se a conseguirmos, vai deixar-nos com um conforto diferente para abordar também a Liga dos Campeões com um conforto diferente.»