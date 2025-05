*Por Tiago Rosário

Thiago Alcântara, antigo internacional espanhol, esteve presente esta sexta-feira na Fun Zone da Liga dos Campeões feminina. O antigo jogador de Barcelona, Bayern e Liverpool comentou como está a ser a sua «reforma», uma vez que abandonou os relvados há cerca de um ano.

Thiago assumiu que tem saudades do jogo, mas garante que foi a melhor escolha que poderia ter feito.

«Eu estou muito feliz de estar aqui, de ter a opção de estar reformado e de estar em eventos como este. Posso dizer que estou orgulhoso das coisas que fiz porque permite-me chegar a este ponto e dizer grandes coisas sobre as pessoas com quem trabalhei. Foi uma grande escolha. Estou a ter uma vida incrível e posso beber as cervejas que quiser», assumiu o ex-jogador em declarações aos jornalistas.

O Barcelona, de Kika Nazareth (que se encontra lesionada), e o Arsenal medem forças neste sábado, dia 24 de maio, na final da Liga dos Campeões, no Estádio José Alvalade, em Lisboa. Thiago assumiu que não consegue adivinhar o vencedor e que espera apenas que seja um grande espetáculo.

«É difícil adivinhar o resultado, porque mesmo que penses que uma equipa está melhor do que a outra é uma final, tudo pode acontecer em qualquer situação. Só espero que possamos ter um grande jogo», referiu o antigo internacional espanhol.

Os bilhetes para a final encontram-se esgotados. Jill Scott, antiga jogadora do Manchester City e Everton e campeã da Europa pela seleção inglesa (2022) que também esteve presente no evento, comentou o «orgulho» que é acompanhar o crescimento do futebol feminino.

«Isto é aquilo que nós sempre quisemos, pessoas que apareçam. Este podia ser um jogo de homens, é absolutamente incrível. Há 20 anos fiz a minha estreia por Inglaterra e ver como tudo mudou deixa-me bastante orgulhosa, principalmente ao pensar nas oportunidades que há para as jovens jogadoras de hoje», afirmou a antiga média internacional por Inglaterra aos jornalistas.

Jogador do Bayern entre 2013 e 2020, Thiago recordou, ainda, a Liga dos Campeões que venceu pelos alemães em 2020 no Estádio da Luz.

«A minha mente está aqui em Lisboa. Na final que disputamos em 2020 tivemos uma grande atmosfera. Foi uma experiência incrível, principalmente porque a ganhamos e porque foi o meu último jogo pelo Bayern», confessou.

Barcelona e Arsenal encontram-se para disputar a final da Liga dos Campeões feminina. O apito inicial está marcado para as 17h00, em Alvalade.