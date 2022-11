O Benfica alcançou a primeira vitória na fase de grupos da Liga dos Campeões feminina contra o Rosengârd (1-0), numa partida da terceira jornada do grupo D.



O triunfo das águias permite-lhes continuar a sonhar com uma presença na fase seguinte da prova. O Bayern Munique, que esta quinta-feira perdeu em Barcelona, está à distância de três pontos.



A equipa encarnada foi superior ao adversário praticamente todo o encontro e fez por merecer o triunfo. Valéria Silva e Ucheibe assinaram as primeiras ameaças do Benfica, às quais as campeãs suecas responderam num cruzamento traiçoeiro que obrigou Rute Costa a defesa apertada.



O conjunto orientado por Filipa Patrão chegou ao (merecido) golo da vantagem ao minuto 23. Cloé Lacasse fugiu pela esquerda, foi feliz num ressalto na área e atirou em jeito para o fundo da baliza contrária.



Volvidos sete minutos, as campeãs nacionais estiveram perto de ampliar a vantagem não fosse um corte em cima da linha ter impedido o golo de Ucheibe.



A segunda parte seguiu na mesma toada com o Benfica a ter total controlo do jogo. Sem terem permitido praticamente nada em termos ofensivos ao Rosengârd, as águias poderiam ter ampliado a vantagem no marcador. Seria mais do que justo, diga-se. Valeu, no entanto, Micah a evitar o golo da tranquilidade encarnada a Raysla.



Feitas as contas, o Benfica ganhou o direito de sonhar com a qualificação. Está a três pontos do Bayern Munique, formação que ocupa o segundo lugar deste grupo D com seis pontos. Por sua vez, o Barcelona lidera com nove pontos e o Rosengârd segue sem pontos.