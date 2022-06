A equipa feminina do Benfica vai defrontar o Hajvalia, do Kosovo, a 18 de agosto, na meia-final da ronda 1 da Liga dos Campeões, numa eliminatória que será disputada num só jogo num local ainda a definir.

Em caso de vitória, as bicampeãs de Portugal já sabem que vão defrontar o vencedor do embate entre as neerlandesas do Twente e as moldavas do Agarista CSF.

O Benfica poderá, assim, reencontrar o Twente, que venceu na temporada passada, na Ronda 2 de acesso à fase de grupos.

Depois da ronda 1, haverá ainda uma segunda eliminatória, antes da fase de grupos com 16 equipas que arranca em outubro.