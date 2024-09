Durou menos de dois minutos o sonho da equipa feminina do Sporting na Liga dos Campeões, com nova derrota diante do Real Madrid, agora, por 1-3, a deixar as leoas de Mariana Cabral fora da fase de grupos. Um golo de Ana Capeta, logo aos cinco minutos, ainda permitiu sonhar, mas as espanholas empataram logo a seguir e tomaram definitivamente conta do jogo, garantindo nova presença na fase de grupos.

Confira o FILME DO JOGO

Com um magnífico final de tarde em Madrid, com um céu laranja a emoldurar o Estádio Alfredo di Stéfano, o Sporting entrou com tudo no jogo e adiantou-se no marcador logo aos cinco minutos, igualando, desde logo a eliminatória. Na sequência de um livre marcado por Andreia Bravo, sobre a direita, Ana Capeta surgiu junto ao segundo poste, em carrinho, a empurrar a bola para as redes de Misa.

Ana Capeta inaugurou o marcador em Madrid, depois de um cruzamento de Andreia Bravo ⚽



⚪ 1-1 🟢 // #RMCFSCP #UWCL pic.twitter.com/VZ4yaymueG — Sporting CP Futebol Feminino (@FutFemSCP) September 26, 2024

A montanha que as leoas tinham de subir, para anular a derrota de Alcochete (1-2), transformava-se, agora, numa savana, com a eliminatória empatada, logo a abrir o jogo e com as portuguesas com toda a legitimidade parta sonhar.

No entanto, o Real Madrid, recheado de individualidades, reagiu em força, e chegou ao empate, menos de dois minutos depois. A internacional francesa Naomi Feller abriu caminho sobre a direita, deixando Fátima Pinto nas covas, e cruzou para a entrada da área, onde surgiu a compatriota Sandie Toletti a rematar, colocado, para as redes de Seabert.

Dois golos em sete minutos que davam bem conta da intensidade neste início de jogo. Athenea del Castillo, muito ativa sobre a esquerda, podia ter assinado a reviravolta, logo a seguir, com um remate em arco, mas, na resposta, Ana Capeta também esteve muito perto de bisar no jogo. Mas a verdade é que as merengues foram crescendo, de forma acentuada no jogo e obrigaram as raparigas de Mariana Cabral a recuar em toda a linha.

A treinadora do Sporting, que esta noite cumpriu o 100.º jogo pelo Sporting, promoveu três alterações, em relação ao jogo da primeira mão, recorrendo à adaptação de Fátima Pinto para colmatar a ausência da lesionada Andrea Norheim e lançou ainda Jacynta Gala e Maiara para os lugares de Diana Silva e Brenda Pérez. Uma equipa que até conseguia alguma articulação sobre as alas, mas que deixava um enorme vazio na zona central.

Até ao intervalo, o Real Madrid encostou o Sporting às cordas, usufrui de oito pontapés de canto, contra apenas um das leoas, além de uma série de oportunidades flagrantes.

O empate ao intervalo acabava por ser lisonjeiro para o Sporting, mas a eliminatória estava, nesta altura, totalmente em aberto, com apenas um golo de vantagem para o Real Madrid.

No entanto, a segunda parte, começou como terminou a primeira, com um total sufoco das espanholas que não descansaram enquanto não chegaram à vantagem, novamente com um golo de Sandie Tolelleti, na sequência de um lançamento lateral.

O jogo começava a acabar aqui. O Real Madrid entregou depois a bola ao Sporting, mas fechou todos os caminhos para a sua baliza, procurando um erro para matar o jogo.

O Sporting, obrigado a marcar dois golos, para empatar a eliminatória, ainda teve uma oportunidade, num livre de Maiara, mas acabou por ser o Real Madrid a matar o jogo, com o melhor golo da noite. Alba Redondo, que tinha acabado de saltar do banco, encheu o pé, à entrada da área, para um golo de belo efeito, com a bola a entrar ao angulo.

O Real Madrid segue, assim, para mais uma fase de grupos que, este ano, não vai ter representantes de Portugal.