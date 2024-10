A equipa feminina do Hammarby, que afastou o Benfica da fase de grupos da Liga dos Campeões, foi cilindrada esta quarta-feira, na vista a Barcelona, com uma pesada derrota por 9-0. Kika Nazareth começou o jogo no banco, mas ainda entrou para ajudar no festival de golos proporcionado pela equipa catalã às suecas.

O Barcelona chegou ao intervalo já a vencer por 3-0, com golos de Hansen, Pina e Alexia Putellas, mas depois duplicou a faturação e marcou mais seis na segunda parte. Pina e Hansen bisaram, enquanto León, Pajor, Brugts e Rölfo, esta última de penálti, também fizeram o gosto ao pé.

Kika Nazareth rendeu Alexia Putellas, aos 76 minutos, logo depois do 7-0, mas ainda foi a tempo de festejar mais dois golos.

Foram os primeiros três pontos do Barcelona no Grupo D, depois de ter perdido, na ronda inaugural, na visita ao Manchester City (0-2) que lidera o grupo destacado, com seis pontos.